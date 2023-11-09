Данилина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилина Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилин ?

Мать: Рубцова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов ?

Смерть
Неизвестно
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