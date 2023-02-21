Ева (Eva)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1813 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Шванн Катарина
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шванн Якоб
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Йокгрим, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шванн Андреас
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Йокгрим, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Шванн Иосиф
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Йокгрим, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шванн Ева
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Иммиграция
1809 ст.
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Шванн Людвиг
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Шванн Иоганнес
Отец ребёнка: Шванн Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шванн Иоганнес
Смерть
1813 ст.