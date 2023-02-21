Ева (Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ева (Eva)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1813 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Шванн Катарина

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шванн Якоб

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Йокгрим, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шванн Андреас

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Йокгрим, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Шванн Иосиф

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Йокгрим, район Гермерсхайм, Рейнланд-Пфальц, Германия
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шванн Ева

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Йокгрим, район Южный Вайнштрассе, Рейнланд-Пфальц, Германия
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Шванн Людвиг

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Шванн Иоганнес

Отец ребёнка: Шванн Иоганнес

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шванн Иоганнес

Смерть
1813 ст.
Кучурган, Одеська область
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