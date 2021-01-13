Цымбал (Гутерман) Татьяна
Место рожденияХарьков
Дата рождения22.10.1938
Дата смерти13.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938
Харьков
Образование
С 1946
средняя школа
начальное
Образование
С 1948
45 средняя школа Киев
неоконченное среднее
Образование
С 1953 по 1957
средняя школа Москва
среднее
Образование
С 1957 по 1963
Белоцерковский сельскохозяйственный институт, зоотехнический факультет
высшее | с 61-го на заочное обучение
Бракосочетание
1961
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1963
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
1963
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1967
Сын: Цымбал Кирилл
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Киев
Развод
1967
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Укрниигипросельхоз
Смерть
13.01.2021
г. Киев