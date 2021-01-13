Цымбал (Гутерман) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбал (Гутерман) Татьяна

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Место рождения

Харьков

Дата рождения

22.10.1938

Дата смерти

13.01.2021

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938

Отец: Гутерман Григорий Борисович

Мать: Рекшинская-Гутерман Галина

Харьков
Образование
С 1946
средняя школа
начальное
Образование
С 1948
45 средняя школа Киев
неоконченное среднее
Образование
С 1953 по 1957
средняя школа Москва
среднее
Образование
С 1957 по 1963
Белоцерковский сельскохозяйственный институт, зоотехнический факультет
высшее | с 61-го на заочное обучение
Бракосочетание
1961

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1963

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
1963

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1967

Сын: Цымбал Кирилл

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Киев
Развод
1967

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Укрниигипросельхоз
Смерть
13.01.2021
г. Киев
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