Рыкалова Анастасия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкалова Анастасия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1884

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Рыкалов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
18.11.1888

Сын: Рыкалов Гурий Иванов

Отец ребёнка: Рыкалов Иван Трофимов

Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Рыкалов Иван Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкалов Иван Трофимов

Смерть
Неизвестно
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