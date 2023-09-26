Рыкалова Анастасия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1884
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Рыкалов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
18.11.1888
Сын: Рыкалов Гурий Иванов
Отец ребёнка: Рыкалов Иван Трофимов
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Рыкалов Иван Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно