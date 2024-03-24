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Волков Виктор Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.11.1933

Дата смерти

08.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1933

Отец: Волков Дмитрий

Мать: Волкова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: Егорова Инна Викторовна

Мать ребёнка: Волкова Лидия Ивановна

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
10.11.1957

Жена: Волкова Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
По 1965
Москва, город федерального значения Москва
Московский энергетический институт
Работа или профессия
С 1967 по 1975
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
старший преподаватель кафедры автоматики и механики филиала ЭТФ МЭИ
Рождение ребёнка
22.05.1970

Сын: Волков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Волкова Лидия Ивановна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
С 1976 по 1988
Тернополь, Тернопільська область
конструктор группы электрификации Тернопольский проектный институт
Смерть
08.01.1988
Тернополь, Тернопільська область
Похороны
Неизвестно
Тернополь, Тернопільська область
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