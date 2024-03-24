Волков Виктор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1933
Дата смерти08.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1933
Отец: Волков Дмитрий
Мать: Волкова Мария
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: Егорова Инна Викторовна
Мать ребёнка: Волкова Лидия Ивановна
Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
10.11.1957
Жена: Волкова Лидия Ивановна
Образование
По 1965
Московский энергетический институт
Работа или профессия
С 1967 по 1975
старший преподаватель кафедры автоматики и механики филиала ЭТФ МЭИ
Рождение ребёнка
22.05.1970
Мать ребёнка: Волкова Лидия Ивановна
Работа или профессия
С 1976 по 1988
конструктор группы электрификации Тернопольский проектный институт
Смерть
08.01.1988
Похороны
Неизвестно