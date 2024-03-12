Аксенов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти08.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Военная служба
С 1942 по 08.10.1943
Наводчик, Сержант 118 гвардейский стрелковый полк 37 гвардейской стрелковой дивизии
Награда
15.03.1943
Медаль «За боевые заслуги»|Дата документа: 21.03.1943
Награда
26.08.1943
Медаль «За отвагу»|Дата документа: 27.08.1943
Смерть
08.10.1943
Умер от ран
Похороны
08.10.1943