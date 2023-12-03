Томилов-Илемков Иван Михайлович Кг
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
15.01.1840 ст.
Жена: Илемкова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1842
Сын: Томилов-Илемков Егор Иванович
Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Томилова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Томилова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Томилова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
04.01.1856 ст.
Сын: Илемков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.
Сын: Томилов-Илемков Власий Иванович
Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична
Смерть
Неизвестно