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Томилов-Илемков Иван Михайлович Кг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Томилов-Илемков Михаил Петрович

Мать: Илемкова Параскева Степановна

Бракосочетание
15.01.1840 ст.

Жена: Илемкова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1842

Сын: Томилов-Илемков Егор Иванович

Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Томилова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Томилова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Томилова Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
04.01.1856 ст.

Сын: Илемков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична

Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.

Сын: Томилов-Илемков Власий Иванович

Мать ребёнка: Илемкова Дарья Никитична

Смерть
Неизвестно
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