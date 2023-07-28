Бесов Потап Корнилов
Место рождения
Дата рожденияДо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750 ст.
Отец: Бесов Корнилий Елисеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Бесов Даниил Потапов
Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина
Рождение ребёнка
1783 ст.
Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Бесов Василий 2-й Потапов
Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Сын: Бесов Андрей Потапов
Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно