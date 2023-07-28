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Бесов Потап Корнилов

Место рождения

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

До 1750 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Вычислено 1732 г.р.

Жена

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750 ст.

Отец: Бесов Корнилий Елисеев

Мать: Бесова Евфросиния Евфимова

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Бесов Даниил Потапов

Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Бесов Василий Потапов

Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Бесов Василий 2-й Потапов

Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Бесов Андрей Потапов

Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Бесов Никифор Потапов

Мать ребёнка: Бесова Параскева Никитина

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесова Параскева Никитина

Смерть
Неизвестно