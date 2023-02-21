Евдокимова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: Мишин Николай Афанасьевич
Мать: Мишина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Евдокимов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Валера Александрович
Отец ребёнка: Евдокимов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Александр