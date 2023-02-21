Евдокимова Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: Мишин Николай Афанасьевич

Мать: Мишина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Евдокимов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Валера Александрович

Отец ребёнка: Евдокимов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Александр

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