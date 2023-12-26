Горюнов сергей никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов сергей никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горюнов Никандр Павлович

Мать: Горюнова мария ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1908

Сын: Горюнов Федор сергеевич

Мать ребёнка: Горюнова елена лазоревна

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Горюнова анна сергеевна

Мать ребёнка: Горюнова елена лазоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова елена лазоревна

Смерть
Неизвестно
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