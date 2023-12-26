Горюнов сергей никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горюнов Никандр Павлович
Мать: Горюнова мария ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1908
Мать ребёнка: Горюнова елена лазоревна
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Горюнова анна сергеевна
Мать ребёнка: Горюнова елена лазоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова елена лазоревна
Смерть
Неизвестно