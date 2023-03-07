Никольская (Кузьмина) Ирина Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Кузьмина) Ирина Германовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.10.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.10.2000

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
31.03.2004

Дочь: Лялина Мира Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
02.06.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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