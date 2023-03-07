Никольская (Кузьмина) Ирина Германовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.2000
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2004
Дочь: Лялина Мира Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
02.06.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности