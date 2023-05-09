Олесик Юрий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
1927
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1953
Дочь: Жерносекова Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Олесик Любовь Вениаминовна
Рождение ребёнка
17.01.1956
Мать ребёнка: Олесик Любовь Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978