Олесик Юрий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олесик Юрий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Никах
1927

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1953

Дочь: Жерносекова Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Олесик Любовь Вениаминовна

Рождение ребёнка
17.01.1956

Сын: Олесик Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Олесик Любовь Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олесик Любовь Вениаминовна

Смерть
1978