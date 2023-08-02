Хара Харлампий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хара Харлампий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хара Анастасия Митрофановна

Рождение ребёнка
06.03.1930

Дочь: Сережкина Лидия Харлампиевна

Мать ребёнка: Хара Анастасия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хара Анастасия Митрофановна

Смерть
Неизвестно