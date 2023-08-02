Хара Харлампий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хара Анастасия Митрофановна
Рождение ребёнка
06.03.1930
Дочь: Сережкина Лидия Харлампиевна
Мать ребёнка: Хара Анастасия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно