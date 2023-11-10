Васильев Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Васильев Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Васильева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Васильева Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Васильева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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