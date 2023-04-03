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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Нефёд (Мефодий) Николаевич
Около 1796 г.р.
Мать
Офросинья (Ефросинья) Мелентьева
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Нефёд (Мефодий) Николаевич
Мать:
Офросинья (Ефросинья) Мелентьева
Смерть
Неизвестно
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