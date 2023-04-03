Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Мать: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева

Смерть
Неизвестно