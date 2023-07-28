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Захаров Михаил Макарович

Место рождения

Семено-Петровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.11.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893 ст.

Отец: Захаров Макар Петрович

Мать: Захарова Евдокия Алексеевна

Семено-Петровское, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Захаров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна

Смерть
Неизвестно