Захаров Михаил Макарович
Место рождения
Дата рождения20.11.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Захарова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна
Смерть
Неизвестно