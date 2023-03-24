Talts Karl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Talts Karl

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1908

Дата смерти

22.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908

Отец: Talts Villem

Мать: Talts Ann

Смерть
22.10.1994
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