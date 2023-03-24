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Talts Karl
Talts Karl
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1908
Дата смерти
22.10.1994
Пол
Мужской
Отец
Talts Villem
1855 г.р.
Мать
Talts (Närripä) Ann
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908
Отец:
Talts Villem
Мать:
Talts Ann
Смерть
22.10.1994
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