Перепелкина (Голева) Дарья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина (Голева) Дарья Лаврентьева

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Место рождения

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Перепелкин Лаврентий Яковлев

Мать: Александра Петрова

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
06.02.1846

Муж: Голев Игнат Ануфриев

Ф. 3 Оп. 15 Д. 257 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1846
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Арина Игнатова

Отец ребёнка: Голев Игнат Ануфриев

Рождение ребёнка
12.09.1852

Сын: Голев Михаил Игнатов

Отец ребёнка: Голев Игнат Ануфриев

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 281 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1852
Рождение ребёнка
07.02.1870

Дочь: Мария Игнатова

Отец ребёнка: Голев Игнат Ануфриев

Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870
Смерть
После 1870
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