Перепелкина (Голева) Дарья Лаврентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1828
Отец: Перепелкин Лаврентий Яковлев
Мать: Александра Петрова
Бракосочетание
06.02.1846
Муж: Голев Игнат Ануфриев
Ф. 3 Оп. 15 Д. 257 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1846
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Арина Игнатова
Отец ребёнка: Голев Игнат Ануфриев
Рождение ребёнка
12.09.1852
Сын: Голев Михаил Игнатов
Отец ребёнка: Голев Игнат Ануфриев
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 281 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1852
Рождение ребёнка
07.02.1870
Дочь: Мария Игнатова
Отец ребёнка: Голев Игнат Ануфриев
Ф. 3 Оп. 15 Д. 347 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1870
Смерть
После 1870