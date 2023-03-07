Чирков Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Чирков Петр Степанов
Мать: Чиркова Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Чиркова Ксения Андреева
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Чирков Евфимий (Ефим) Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Ксения Андреева
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Чиркова Ксения Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Ксения Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1784