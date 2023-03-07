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Чирков Иван Петров

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1784

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Чирков Петр Степанов

Мать: Чиркова Евдокия Логинова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Чиркова Ксения Андреева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чирков Евфимий (Ефим) Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Ксения Андреева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Чирков Григорий Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Ксения Андреева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Ксения Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1784
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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