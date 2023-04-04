Зачупейко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1788 и 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1788 и 1798
Отец: Зачупейко Неизвестное (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Зачупейко Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Зачупейко Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Зачупейко Емельян
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зачупейко Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно