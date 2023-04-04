Зачупейко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1788 и 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1788 и 1798

Отец: Зачупейко Неизвестное (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Зачупейко Андрей

Мать ребёнка: не указана

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Зачупейко Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зачупейко Емельян

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зачупейко Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно