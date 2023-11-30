Кузнецов Мина Васильевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Кузнецов Василий Михайлович
Мать: Катерина Симоновна
Рождение ребёнка
20.10.1805
Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета Агафоновна
Рождение ребёнка
19.08.1807 ст.
Сын: Кузнецов Андреян Минеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно