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Кузнецов Мина Васильевич

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кузнецов Василий Михайлович

Мать: Катерина Симоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1805

Сын: Кузнецов Родион Минеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета Агафоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.08.1807 ст.

Сын: Кузнецов Андреян Минеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Елизавета Агафоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Елизавета Агафоновна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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