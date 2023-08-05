Молоткова (Брюханова) Пелагия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брюханов Николай Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1836
Дочь: Молоткова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Молотков Яков Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1837
Отец ребёнка: Молотков Яков Петрович
Смерть
Неизвестно