Молоткова (Брюханова) Пелагия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоткова (Брюханова) Пелагия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюханов Николай Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1836

Дочь: Молоткова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Молотков Яков Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1837

Сын: Молотков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Молотков Яков Петрович

Смерть
Неизвестно