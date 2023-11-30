Иванов Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Илья Иванович

Место рождения

Вурмеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.02.1902

Дата смерти

06.07.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Вурмеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1938

Сын: Иванов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Иванова Федосья ? Корнеевна ?

д. Карло Даурский р-н на Красноярский край
Смерть
06.07.1970
Полиндейка, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
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