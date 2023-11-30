Иванов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1902
Дата смерти06.07.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1902
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1938
Сын: Иванов Алексей Ильич
Мать ребёнка: Иванова Федосья ? Корнеевна ?
д. Карло Даурский р-н на Красноярский край
Смерть
06.07.1970
Полиндейка, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия