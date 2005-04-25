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Бодрова Марина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1968

Дата смерти

25.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968

Отец: Парунов Олег Константинович

Мать: Парунова Валентина

Рождение ребёнка
23.01.1989

Сын: Парунов Антон Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1993

Сын: Бодров Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Бодров Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
03.01.1999

Сын: Бодров Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Владимир

Смерть
25.04.2005

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