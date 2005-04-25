Бодрова Марина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1968
Дата смерти25.04.2005
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968
Отец: Парунов Олег Константинович
Мать: Парунова Валентина
Рождение ребёнка
23.01.1989
Сын: Парунов Антон Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1993
Сын: Бодров Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Бодров Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
03.01.1999
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.04.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Владимир
Смерть
25.04.2005