Фархизямал Мухамметнасипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархизямал Мухамметнасипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1893 ст.

Сын: Фаррахислам Ахмадишин

Отец ребёнка: Ахмадиша Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вычислено на основании того, что был совершеннолетним свидетелем на никахе родной сестры, согласно МК по Кубяково за 1911 год
Рождение ребёнка
08.07.1911 ст.

Дочь: Шамсиниса Фаррахисламова

Отец ребёнка: Фаррахислам Ахмадишин

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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