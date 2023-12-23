Фархизямал Мухамметнасипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1893 ст.
Отец ребёнка: Ахмадиша Абдулгафаров
Вычислено на основании того, что был совершеннолетним свидетелем на никахе родной сестры, согласно МК по Кубяково за 1911 год
Рождение ребёнка
08.07.1911 ст.
Дочь: Шамсиниса Фаррахисламова
Отец ребёнка: Фаррахислам Ахмадишин
Смерть
Неизвестно