Гарусина (Гарусина) Евдокия Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарусина (Гарусина) Евдокия Исааковна

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1852 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1871 ст.

Отец: Гарусин Исаак (Исаий) Кузьмич

Мать: Гарусина Ульяна Даниловна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
08.08.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Исаак Кузьмич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Ульяна Даниловна. Мать Юткин Потапий Ильич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Феодосья Кузьминична. Восприемница. До... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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