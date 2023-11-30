Гарусина (Гарусина) Евдокия Исааковна
Место рождения
Дата рождения02.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1871 ст.
Крещение
08.08.1871 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Гарусин Исаак Кузьмич. Отец. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Ульяна Даниловна. Мать Юткин Потапий Ильич. Восприемник. Казак Мухрановского форпоста Гарусина Феодосья Кузьминична. Восприемница. До... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно