Супрун (Дубовик) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супрун (Дубовик) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Супрун Сергей Гавриилович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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