Мошкович Михаил Филлипович (Михель Лейбович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкович Михаил Филлипович (Михель Лейбович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Мошкович Лейба

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1887

Сын: Мошкович Файвисъ (Михаил?)

Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
09.08.1889

Дочь: Соня (Федосiя Хава) (Федосiя Хава)

Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.11.1892

Дочь: Женя (Сара?)

Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
18.12.1894

Дочь: Вера (Двейра)

Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.11.1904

Дочь: Машкович Нина (Антонина) Анна

Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
4 Солдатская улица | дом Капустина
Смерть
Неизвестно
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