Мошкович Михаил Филлипович (Михель Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Мошкович Лейба
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1887
Сын: Мошкович Файвисъ (Михаил?)
Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)
Рождение ребёнка
09.08.1889
Дочь: Соня (Федосiя Хава) (Федосiя Хава)
Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)
Рождение ребёнка
23.11.1892
Дочь: Женя (Сара?)
Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)
Рождение ребёнка
18.12.1894
Дочь: Вера (Двейра)
Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)
Рождение ребёнка
17.11.1904
Дочь: Машкович Нина (Антонина) Анна
Мать ребёнка: Мошкович Феодосия Никифоровна (Песя Исаева)
Место жительства
Неизвестно
4 Солдатская улица | дом Капустина
Смерть
Неизвестно