Иванов василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Шевченко екатерина викторовна
Мать ребёнка: Иванова татьяна федоровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Иванова людмила викторовна
Мать ребёнка: Иванова татьяна федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов геннадий викторович
Мать ребёнка: Иванова татьяна федоровна
Бракосочетание
Неизвестно