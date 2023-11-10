Иванов василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шевченко екатерина викторовна

Мать ребёнка: Иванова татьяна федоровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Иванова людмила викторовна

Мать ребёнка: Иванова татьяна федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов геннадий викторович

Мать ребёнка: Иванова татьяна федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова татьяна федоровна

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