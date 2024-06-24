Пастухова неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Пастухов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Пастухов Владимир
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кожухова (Пастухова) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Пастухов Владимир
Рождение ребёнка
13.09.1893
Дочь: Кузьмина (Пастухова) София Владимировна
Отец ребёнка: Пастухов Владимир
Смерть
Неизвестно