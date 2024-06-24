Пастухова неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пастухова неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Пастухов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Пастухов Владимир

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кожухова (Пастухова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Пастухов Владимир

Рождение ребёнка
13.09.1893

Дочь: Кузьмина (Пастухова) София Владимировна

Отец ребёнка: Пастухов Владимир

Смерть
Неизвестно

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