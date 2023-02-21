Феофилактова Колупаева Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1981
Дочь: Колупаева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Колупаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1985
Сын: Колупаев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Колупаев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно