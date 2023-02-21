Феофилактова Колупаева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феофилактова Колупаева Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1981

Дочь: Колупаева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Колупаев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1985

Сын: Колупаев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Колупаев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Сергей Михайлович

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