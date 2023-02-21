Трегубова (Глухин) Мария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрегубова (Глухин) Мария Ильина

Трегубова (Глухин) Мария Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Глухин Илья Кандратьев

Мать: Глухина Екатерина Филимонова

Рождение ребёнка
05.01.1825

Дочь: Фиона Андреева

Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1829

Сын: Трегубов Ион Андреев

Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Трегубов Ефим Андреев

Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
20.11.1833

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1836

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Андрей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close