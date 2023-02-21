Трегубова (Глухин) Мария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Рождение ребёнка
05.01.1825
Дочь: Фиона Андреева
Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
13.06.1829
Сын: Трегубов Ион Андреев
Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
20.11.1833
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов
Рождение ребёнка
03.02.1836
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Трегубов Андрей Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно