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Мусихин Фока Григорьев

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Место рождения

поч. Плюснинской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

После 1660 г.р.

Мать

Около 1661 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Мусихин Григорий (Гришка) Елфимов

Мать: Мусихина Ульяна Максимова

поч. Плюснинской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Плюснинской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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