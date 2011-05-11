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Тюшняков Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.11.1922

Дата смерти

11.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.11.1922

Отец: Тюшняков Максим

Мать: Тюшнякова Мария

Рождение ребёнка
30.04.1948

Дочь: Суворова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Тюшнякова Лидия Сергеевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
24.06.1951

Дочь: Авдюшева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Тюшнякова Лидия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюшнякова Лидия Сергеевна

Смерть
11.05.2011
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