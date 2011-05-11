Тюшняков Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.11.1922
Дата смерти11.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.11.1922
Отец: Тюшняков Максим
Мать: Тюшнякова Мария
Рождение ребёнка
30.04.1948
Дочь: Суворова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Тюшнякова Лидия Сергеевна
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
24.06.1951
Дочь: Авдюшева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Тюшнякова Лидия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2011