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Тимонин Николай Федорович

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Место рождения

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1926

Дата смерти

01.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1926

Отец: Тимонин Федор Иванович

Мать: Тимонина Евгения Семеновна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1956

Сын: Тимонин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тимонина Ирина Александровна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.11.2000
Новоаптиково, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан