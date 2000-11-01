Тимонин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения01.08.1926
Дата смерти01.11.2000
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1926
Отец: Тимонин Федор Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1956
Сын: Тимонин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тимонина Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.11.2000
Новоаптиково, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан