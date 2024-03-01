Сергеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1906

Дата смерти

24.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906

Отец: Сергеев Василий

Мать: Сергеева (Петровская) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Воробьёва) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Воробьёва) Галина

Рождение ребёнка
09.03.1931

Сын: Сергеев Леонард

Мать ребёнка: Сергеева (Воробьёва) Галина

Рождение ребёнка
31.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Воробьёва) Галина

Рождение ребёнка
13.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Воробьёва) Галина

Рождение ребёнка
18.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева (Воробьёва) Галина

Смерть
24.10.1984

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