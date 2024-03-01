Сергеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1906
Дата смерти24.10.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1906
Отец: Сергеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1931
Сын: Сергеев Леонард
Мать ребёнка: Сергеева (Воробьёва) Галина
Рождение ребёнка
31.12.1935
Рождение ребёнка
13.08.1941
Рождение ребёнка
18.08.1946
Смерть
24.10.1984