Логгин Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоггин Васильев

Логгин Васильев

avatar

Место рождения

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1834 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1841 г.р.
1842 г.р.
1844 г.р.
1847 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1834

Жена: Ирина Ильина

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Логинов

Мать ребёнка: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Гавриил Логинов

Мать ребёнка: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Агафья Логинова

Мать ребёнка: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1842 ст.

Дочь: Наталья Логинова

Мать ребёнка: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Родители: починка Мендового Устья новокрещанин из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
07.10.1844 ст.

Сын: Степан Логинов

Мать ребёнка: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Родители: починка Мендового Устья новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
19.01.1847 ст.

Дочь: Евдокия Логинова

Мать ребёнка: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Родители: починка Мендового Устья новокрещанин из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Рождение ребёнка
04.03.1849 ст.

Сын: Арсений Логинов

Мать ребёнка: Ирина Ильина

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Родители: починка Дендывай новокрещен из вотяков Логин Васильев и законная жена его Ирина Ильина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close