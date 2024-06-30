Кульгускин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульгускин Иван

Кульгускин Иван

avatar

Место рождения

Успеновка Дергачёвский район Новоузенский уезд Саратовская область

Дата рождения

05.08.1911

Дата смерти

С 10.08.1941 по 21.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1911

Отец: Кульгускин Терентий

Мать: не указана

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Лейтенант
Рождение ребёнка
14.05.1936

Сын: Кульгускин Василий

Мать ребёнка: Кульгускина Александра

Смерть
С 10.08.1941 по 21.05.1944
Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.