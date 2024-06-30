Кульгускин Иван
Место рожденияУспеновка Дергачёвский район Новоузенский уезд Саратовская область
Дата рождения05.08.1911
Дата смертиС 10.08.1941 по 21.05.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1911
Отец: Кульгускин Терентий
Мать: не указана
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Лейтенант
Рождение ребёнка
14.05.1936
Сын: Кульгускин Василий
Мать ребёнка: Кульгускина Александра
Смерть
С 10.08.1941 по 21.05.1944
Причина смерти: На войне