Хомутова Просковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова Просковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоздеева Нина Петровна

Отец ребёнка: Хомутов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Валентин Петрович

Отец ребёнка: Хомутов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Хомутов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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