Петренко Алексей алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Алексей алексеевич

Петренко Алексей алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

По 1911 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свитенко Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
24.02.1941

Дочь: Петренко прасковья алексеевна

Мать ребёнка: Свитенко Анна Кузьминична

всегда говорила что родилась1 марта
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ осенью 1941 под Керчью неизвестно где кавалерист

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