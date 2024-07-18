Петренко Алексей алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1941
Дочь: Петренко прасковья алексеевна
Мать ребёнка: Свитенко Анна Кузьминична
всегда говорила что родилась1 марта
Смерть
Неизвестно
Погиб в ВОВ осенью 1941 под Керчью неизвестно где кавалерист