Гордеев Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смерти?.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1926
Сын: Гордеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Ефстафеевна
Вологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)
Смерть
?.08.1968
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область