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Гордеев Василий Осипович

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Место рождения

Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

?.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1926

Сын: Гордеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гордеева Клавдия Ефстафеевна

Вологодская область Вакшинский район д. Поповское (Муньга)
Смерть
?.08.1968
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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