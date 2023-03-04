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Фишев Павел Андреевич

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Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1724

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Фишев Андрей Иванович

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1758
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