Фишев Павел Андреевич
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рождения1724
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Фишев Андрей Иванович
Мать: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: не указана
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1758