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Кобец Максим Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1982

Отец: Кобец Владимир Николаевич

Мать: Кобец Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
08.06.2004

Сын: Кобец Николай Максимович

Мать ребёнка: Кобец Екатерина Владимировна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
10.08.2009

Жена: Кобец Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
10.11.2010

Сын: Кобец Арсений Максимович

Мать ребёнка: Кобец Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
02.06.2017

Дочь: Кобец Алиса Максимовна

Мать ребёнка: Кобец Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
29.03.2018

Дочь: Кобец Василиса Максимовна

Мать ребёнка: Кобец Юлия Сергеевна

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