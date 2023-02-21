Кобец Максим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1982
Отец: Кобец Владимир Николаевич
Мать: Кобец Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
08.06.2004
Мать ребёнка: Кобец Екатерина Владимировна
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Бракосочетание
10.08.2009
Жена: Кобец Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
10.11.2010
Мать ребёнка: Кобец Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
02.06.2017
Дочь: Кобец Алиса Максимовна
Мать ребёнка: Кобец Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.03.2018
Дочь: Кобец Василиса Максимовна
Мать ребёнка: Кобец Юлия Сергеевна