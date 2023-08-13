Лукашевечине (Тонких) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукашевечине Алевтина Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевичус Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: не указан