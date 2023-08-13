Лукашевечине (Тонких) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевечине (Тонких) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1964

Отец: Тонких Виктор Александрович

Мать: Тонких Галина (Агафья) Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашевичус Вячеслав Юлисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукашевечине Алевтина Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевичус Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: не указан