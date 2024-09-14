Кузнецов Афанасий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Афанасий Кузьмич

Кузнецов Афанасий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1900

Дата смерти

21.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1919

Сын: Кузнецов Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Понкратьева) Ксения Прокопьевна

Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
21.07.1961
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.