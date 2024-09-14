Кузнецов Афанасий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1900
Дата смерти21.07.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1919
Сын: Кузнецов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Понкратьева) Ксения Прокопьевна
Белогорье, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
21.07.1961
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область