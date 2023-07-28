Ивкин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1925
Дата смерти09.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925
Отец: Ивкин Григорий
Мать: Ивкина Агриппина
Рождение ребёнка
05.02.1950
Дочь: Забалуева Нина Владимировна
Мать ребёнка: Ивкина Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1956
Дочь: Хужина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Ивкина Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1993