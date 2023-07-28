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Ивкин Владимир Григорьевич

Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.12.1925

Дата смерти

09.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1925

Отец: Ивкин Григорий

Мать: Ивкина Агриппина

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1950

Дочь: Забалуева Нина Владимировна

Мать ребёнка: Ивкина Людмила Васильевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1956

Дочь: Хужина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Ивкина Людмила Васильевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивкина Людмила Васильевна

Смерть
09.07.1993