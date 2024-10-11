Юрлова (-) Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колова Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Юрлов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Юрлов Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Юрлов Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
03.01.1934
Отец ребёнка: Юрлов Кузьма Павлович