Юрлова (-) Федосия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮрлова (-) Федосия

Юрлова (-) Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колова Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Юрлов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Юрлов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Юрлов Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
03.01.1934

Сын: Юрлов Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Юрлов Кузьма Павлович

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