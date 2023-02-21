Обертман (Акатнова) катя (юлия) ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обертман (Акатнова) катя (юлия) ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1985

Отец: Акатнов Иван Григорьевич

Мать: Акатнова Антонина Петровна

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