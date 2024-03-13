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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Брыкова (Брыкова) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деннис

Мать ребёнка: Брыкова (Брыкова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыкова (Брыкова) Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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