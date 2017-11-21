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Мошнякова Василиса Максимовна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

21.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2017

Отец: Мошняков Максим Георгиевич

Мать: Мошнякова Мария Александровна

Самара, Самара, Самарская область
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